Враг нанес ракетный удар по Днепропетровской области - ОВА

В Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар - написал Лысак.

Последствия, по его словам, уточняются.

Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о скоростной цели в Днепропетровской области.

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По данным Лысака, ночью российская армия ударила беспилотниками по Синельниковщине. Попала по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской громадах. Оба загорелись. Повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. Люди не пострадали.

Продолжались ночью и удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Красногригоровскую громады. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых.

Утром над Днепропетровщиной, по его словам, уничтожили вражеский дрон.