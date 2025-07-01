Враг нанес ракетный удар по Днепропетровской области - ОВА
Киев • УНН
В Каменском районе Днепропетровской области зафиксирован ракетный удар, повлёкший за собой пожар. Последствия происшествия сейчас уточняются соответствующими службами.
В Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому району, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар
Последствия, по его словам, уточняются.
Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о скоростной цели в Днепропетровской области.
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По данным Лысака, ночью российская армия ударила беспилотниками по Синельниковщине. Попала по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской громадах. Оба загорелись. Повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. Люди не пострадали.
Продолжались ночью и удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Красногригоровскую громады. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых.
Утром над Днепропетровщиной, по его словам, уничтожили вражеский дрон.