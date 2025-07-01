47 из 52 российских дронов уничтожены за ночь над Украиной

Россия ночью атаковала Украину 52 дронами, 47 из них обезврежены, но есть попадания в трех местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 июля враг атаковал 52 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отбивали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 14 – сбито огневыми средствами поражения, 33 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. — сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

«Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, падение сбитых (обломков) на 1 локации», — говорится в сообщении.

Атака на Запорожье: оккупанты нанесли 4 удара по городу и району