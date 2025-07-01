47 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
06:15 • 2608 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
05:50 • 7084 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 13491 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 81154 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 120979 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 69901 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 73608 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
30 червня, 09:40 • 80774 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 154565 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 123334 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
70%
747мм
Популярнi новини
"Орвеллівські коментарі": Келлог відповів на заяви кремля про "гальмування" переговорів Україною та США30 червня, 22:56 • 7518 перегляди
Саміт НАТО-2026 відбудеться в Анкарі - Ердоган1 липня, 00:36 • 4719 перегляди
Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району02:04 • 10906 перегляди
США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції03:06 • 8992 перегляди
Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС05:50 • 2370 перегляди
Публікації
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО06:15 • 2610 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році05:50 • 7085 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють30 червня, 14:37 • 66642 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 77370 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 120980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Ілон Маск
Грегорі Мікс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Донецьк
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат07:10 • 6 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 97803 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 100915 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 98125 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 108394 перегляди
Актуальне
Truth Social
Шахед-136
Storm Shadow
Brent
Ґардіан

47 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 310 перегляди

У ніч на 1 липня росія атакувала Україну 52 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА на півночі та сході країни, зафіксовані влучання у трьох локаціях.

47 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 52 дронами, 47 з них знешкоджено, але є влучання у трьох місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 липня ворог атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 - збито вогневими засобами ураження, 33 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації", - ідеться у повідомленні.

Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району01.07.25, 05:04 • 10921 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Шахед-136
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9