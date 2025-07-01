47 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
У ніч на 1 липня росія атакувала Україну 52 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА на півночі та сході країни, зафіксовані влучання у трьох локаціях.
росія вночі вдарила по Україні 52 дронами, 47 з них знешкоджено, але є влучання у трьох місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 липня ворог атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 - збито вогневими засобами ураження, 33 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації", - ідеться у повідомленні.
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