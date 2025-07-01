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Ворог завдав ракетний удар по Дніпропетровщині - ОВА

Київ • УНН

 • 570 перегляди

У Кам'янському районі Дніпропетровської області зафіксовано ракетний удар, що спричинив пожежу. Наслідки події наразі уточнюються відповідними службами.

Ворог завдав ракетний удар по Дніпропетровщині - ОВА

У Дніпропетровській області російські війська завдали ракетний удар по Кам'янському району, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа

- написав Лисак.

Наслідки, з його слів, уточнюються.

Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про швидкісну ціль на Дніпропетровщині.

47 з 52 російських дронів знешкодили за ніч над Україною01.07.25, 09:39 • 327 переглядiв

Доповнення

За даними Лисака, вночі російська армія вдарила безпілотниками по Синельниківщині. Поцілила по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах. Обидва зайнялися. Пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. Люди не постраждали.

Продовжувалися уночі й удари FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених.

Вранці над Дніпропетровщиною, з його слів, знищили ворожий дрон.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
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