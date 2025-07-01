Ракетна атака рф на Кам'янський район призвела до жертв - ОВА
Київ • УНН
У Кам'янському районі Дніпропетровської області зафіксовано ракетну атаку. Внаслідок нападу є загиблі та поранені особи.
У Дніпропетровській області через ранкову ракетну атаку російських військ на Кам'янський район є загиблі та поранені, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені
Деталі, з його слів, згодом.
Ворог завдав ракетний удар по Дніпропетровщині - ОВА01.07.25, 09:42 • 947 переглядiв