Ракетна атака рф на Кам'янський район призвела до жертв - ОВА

У Дніпропетровській області через ранкову ракетну атаку російських військ на Кам'янський район є загиблі та поранені, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені - написав Лисак.

Деталі, з його слів, згодом.

Ворог завдав ракетний удар по Дніпропетровщині - ОВА