Удар рф по Дніпропетровщині: ворог попередньо атакував двома балістичними "Іскандерами" - Сили оборони
Київ • УНН
Сьогодні о 9:15 ранку російські війська атакували Дніпропетровщину, попередньо, двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки, є постраждалі та загиблі.
У Дніпропетровській області російські війська сьогодні завдали ракетного удару, попередньо, двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М", повідомили у вівторок у Силах оборони Півдня України у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Сил оборони Півдня України, ворог завдав ракетного удару сьогодні, 1 липня, о 9.15.
"Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М". Внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі серед місцевого населення", - повідомили у Силах оборони Півдня України.
Деталі, як вказано, уточнюються
Ракетна атака рф на Кам'янський район призвела до жертв - ОВА01.07.25, 10:47 • 930 переглядiв