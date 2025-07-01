Удар рф по Дніпропетровщині: ворог попередньо атакував двома балістичними "Іскандерами" - Сили оборони

У Дніпропетровській області російські війська сьогодні завдали ракетного удару, попередньо, двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М", повідомили у вівторок у Силах оборони Півдня України у Telegram, пише УНН.

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За даними Сил оборони Півдня України, ворог завдав ракетного удару сьогодні, 1 липня, о 9.15.

"Попередньо, було застосовано дві балістичні ракети ймовірно типу "Іскандер-М". Внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі серед місцевого населення", - повідомили у Силах оборони Півдня України.

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