российская сторона до сих пор отказывается вернуть тела убитых в прошлом году оккупантами подростков Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова их родителям или украинской стороне. Захватчики собираются тайно похоронить их тела. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Оккупанты замучили двух украинских детей и отказываются отдавать их тела! В мае прошлого года 16-летние Тигран Оганесян и Никита Ханганов из оккупированного Бердянска получили обвинения от Следственного комитета рф в якобы готовящейся диверсии на железной дороге. Им инкриминировали "нарушение" статьи, которая предусматривает от 10 до 20 лет заключения, - написал Лубинец в Telegram.

Он отметил, что по данным правозащитников, Тиграна Оганесяна пять дней жестоко допрашивали и пытали. От подростка требовали признаться в подготовке диверсии.

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Как только у меня появилась эта информация, я сразу обратился к российской стороне, чтобы они предоставили всю информацию о подростках и вернули их домой. Европарламент принял резолюцию по Тиграну Оганесяну и Никите Ханганову и потребовал от оккупантов, чтобы они выпустили их из оккупации, - сообщил Лубинец.

Он напомнил, что несмотря на это, 24 июня 2023 года российские оккупанты в Бердянске убили украинских подростков." Произошла внесудебная казнь! Теперь же российская сторона отказывается вернуть тела погибших ребят их родителям или украинской стороне. По информации, которую я получил, россияне собираются тайно похоронить их тела", - заявил Лубинец.

Омбудсман отметил, что международное гуманитарное право и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривают, что стороны в конфликте должны способствовать возвращению останков, если этого требует противоположная сторона или родственники погибшего!

Я обратился к МККК с требованием, чтобы они выполнили свой мандат и предоставили возможность семьям похоронить своих детей. Ведь МККК - это единственная международная организация, которая имеет право доступа к ВОТ Украины. Именно на них возложены обязательства по репатриации тел и урегулированию таких ситуаций! Безнаказанность России и бездействие ответственных международных организаций привели к тому, что оккупанты не только не отпустили ребят из оккупации, но и вопреки всем нормам, убили их! А теперь не дают их достойно похоронить, - написал Лубинец.

Дополнение

В июне 2023 года россияне во временно оккупированном Бердянске убили двух подростков - Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Бердянске оккупанты не отдают родителям тела убитых подростков - Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.