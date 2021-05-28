У Витренко просят власть не допустить снятия санкций США из проекта Nord Stream-2

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"Риски отказа от санкций со стороны новой администрации были понятны. Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь, Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство "Северного потока-2" и давить на США. Поскольку этот риск был очевиден, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается в органы государственной власти, общественных деятелей и экспертного сообщества, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США из проекта Nord Stream-2.

Напомним

Советник председателя правления Нафтогаза Елена Зеркаль ушла с должности. В НАК заявили, что "усилили управленческую команду" по противодействию Северному потоку-2 Мироном Василиком и Романом Супруном.

Контекст

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “придерживались процедуры”.

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля пять из шести членов наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением № 370-р уволил 28 апреля, но сразу же выбрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК “Нафтогаз Украины” с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться — под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать за полгода на прозрачном конкурсе.

19 мая Кабмин утвердил пятерых членов наблюдательного совета Нафтогаза.