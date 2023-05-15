В Токмаке утром произошла серия взрывов - мэр Мелитополя

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"Понедельник оккупантов Токмака Запорожской области начинается «тревожно». В пока что оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", - написал Федоров.

Напомним

Российские СМИ и телеграм-каналы заявили о новых взрывах во временно оккупированном Луганске.