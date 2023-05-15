В Токмаке утром произошла серия взрывов - мэр Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Токмаке в Запорожской области сегодня утром произошла серия взрывов, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Понедельник оккупантов Токмака Запорожской области начинается «тревожно». В пока что оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", - написал Федоров.
Напомним
Российские СМИ и телеграм-каналы заявили о новых взрывах во временно оккупированном Луганске.