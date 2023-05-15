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У Токмаку вранці сталася серія вибухів - мер Мелітополя

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Токмаку у Запорізькій області сьогодні вранці сталася серія вибухів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Понеділок окупантів Токмака Запорізької області починається «трєвожно». У поки що окупованому місті серія вибухів. А як тиждень розпочали, так його і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", - написав Федоров.

Нагадаємо

Російські ЗМІ і телеграм-канали заявили про нові вибухи у тимчасово окупованому Луганську.

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