В Таиланде катер врезался в сигнальную башню: пострадали более 20 россиян

Детали

По данным Shot, инцидент произошел на острове Пхукет. На судне Thanathip Marine 555 было 37 туристов, 21 из них — граждане рф. Катер возвращался с морской прогулки. По неизвестным причинам, человек за штурвалом не справился с управлением и влетел в опору сигнальной башни.

Все, кто был на катере, пострадали. По данным Shot, россияне с наиболее серьезными травмами сейчас находятся в госпитале Vachira Phuket.

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