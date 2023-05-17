У Таїланді катер врізався у сигнальну вежу: постраждали понад 20 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Понад 20 росіян постраждали в Таїланді - катер врізався у сигнальну вежу, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.
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За даними Shot, інцидент стався на острові Пхукет. На судні Thanathip Marine 555 було 37 туристів, 21 із них — громадяни рф. Катер повертався з морської прогулянки. З невідомих причин, людина за штурвалом не впоралася з керуванням і влетіла в опору сигнальної вежі.
Усі, хто був на катері, постраждали. За даними Shot, росіяни з найбільш серйозними травмами зараз перебувають у шпиталі Vachira Phuket.
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