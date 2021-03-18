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В Сумах вводят "тайм-аут": мэр рассказал об ограничениях

В Сумах вводят "тайм-аут": мэр рассказал об ограничениях

Киев  •  УНН

 • 19254 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Сумах планируется ввести так называемый "тайм аут" сроком на две недели, чтобы по возможности отсрочить жесткий локдаун. Об этом заявил мэр Сум Александр Лысенко, пишет УНН.

Цитата

"Мы все с вами должны сделать тайм-аут по коронавируса, чтобы не было потом локдауна", - сказал мэр.

Детали

По его словам, детские сады будут работать, а ученики 1-4 классов продолжат обучение в школах. При этом в период 22-28 марта учащиеся 5-11 классов переводятся на дистанционное обучение.

Также спортивные соревнования будут проводиться без зрителей, рекомендуется перенести проведение всех культурно-массовых мероприятий.

"Руководителям коммунальных служб перевести прием граждан в онлайн режим. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, то есть всем, рекомендовать воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на предприятиях", - добавил мэр.

В пятницу, 19 марта, исполком Сумского городского совета должен утвердить этот "тайм-аут".

Добавим

В Киеве с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Заполненность ковидних кроватей достигает 70%.

Эти ограничения вводятся на три недели - до 9 апреля включительно.

Украинские Национальные Новости

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