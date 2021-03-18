У Сумах запроваджують "тайм-аут": мер розповів про обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Сумах планується ввести так званий "тайм-аут" строком на два тижні, щоб за можливості відстрочити жорсткий локдаун. Про це заявив мер Сум Олександр Лисенко, пише УНН.
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"Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну", - сказав мер.
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За його словами, дитячі садки працюватимуть, а учні 1-4 класів продовжать навчання в школах. При цьому в період 22-28 березня учні 5-11 класів переводяться на дистанційне навчання.
Також спортивні змагання будуть проводитися без глядачів, рекомендується перенести проведення всіх культурно-масових заходів.
"Керівникам комунальних служб перевести приймання громадян в онлайн режим. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, тобто всім, рекомендувати утриматися від проведення всіх масових заходів на підприємствах", - додав мер.
У пʼятницю, 19 березня, виконком Сумської міської ради має затвердити цей "тайм-аут".
Додамо
У Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Заповненість ковідних ліжок сягає 70%.
Ці обмеження запроваджуються на три тижні - до 9 квітня включно.