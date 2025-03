В США похожий на Санту мужчина ограбил банк, а потом бросался деньгами на улице поздравляя с Рождеством

По информации издания, 65-летний Дэвид Оливер ждал в кафе, перед тем, как его арестовали. Отмечается, что мужчина проведет Рождество в тюрьме в ожидании вызова в суд.

Полиция штата заявила, что в понедельник днем в банке “мужчина совершил нападение, утверждая, что у него при себе имеется оружие”.

Однако, после проверки, полиция заявила, что никаких признаков о том, что у него действительно было оружие, не было.

Отмечается, что мужчина украл неустановленное сумму денег, но потом неожиданно начал подбрасывать наличные в воздух.

“Он начал выбрасывать деньги из сумки, а затем произносить: “Счастливого Рождества!”, — сказал один из свидетелей.

Полиция штата поделилась фотографией Оливера на своей странице в Twitter, написав, что он был “записан” в Центр уголовного правосудия округа Эль-Пасо “после ограбления банка”.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter # 27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019

Добавляется, что прохожие забрали деньги и отнесли их обратно в банк, однако издание Denver Post сообщило, что, по словам полиции, неучтенными остаются “тысячи долларов”.

