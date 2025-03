У США чоловік схожий на Санту пограбував банк, а потім кидався грошима на вулиці вітаючи з Різдвом

За інформацією видання, 65-річний Девід Олівер чекав в кафе, перш ніж його заарештували. Зазначається, що чоловік проведе Різдво у в’язниці в очікуванні виклику до суду.

Поліція штату заявила, що в понеділок вдень в банку “чоловік вчинив напад, стверджуючи, що має при собі зброю”.

Однак, після перевірки, поліція заявила, що ніяких ознак про те, що у нього дійсно була зброя, немає.

Зазначається, що чоловік вкрав невстановлену суму грошей, але потім несподівано почав підкидати готівку у повітря.

“Він почав викидати гроші з сумки, а потім вимовляти: “Щасливого Різдва!”, — сказав один зі свідків.

Поліція штату поширила фотографію Олівера на своїй сторінці в Twitter, написавши, що він був “зарахований” в Центр кримінального правосуддя округу Ель-Пасо “після пограбування банку”.

Додається, що перехожі забрали гроші та віднесли їх назад в банк, проте видання Denver Post повідомило, що, за словами поліції, неврахованими залишаються “тисячі доларів”.

