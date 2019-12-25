У США чоловік схожий на Санту пограбував банк, а потім кидався грошима на вулиці вітаючи з Різдвом

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У американському місті Колорадо-Спрінгз (штат Колорадо) чоловік з білою бородою пограбував банк та почав підкидувати готівку у повітря, вигукуючи при цьому “Щасливого Різдва”. Про це пише видання Mirror, передає УНН.