В "Слуге народа" пообещали сформировать список кандидатов в ЦИК сегодня-завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Фракция “Слуга народа” сформирует свой список кандидатов в Центральной избирательной комиссии сегодня или завтра. Об этом сообщил народный депутат от фракции “Слуга народа” Данил Гетманцев журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Список еще нет. Мы еще не обсуждали на фракции. В ближайшее время — сегодня-завтра может появиться”, — отметил Гетманцев.
По его словам, он узнал о трех кандидатов на пост главы ЦИК от “Слуги народа”, обнародованных журналистами, собственно, в СМИ, и лично готов поддерживать одного из них.
Напомним, рассмотрение нового состава ЦИК может произойти на этой неделе.