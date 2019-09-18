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У "Слузі народу" пообіцяли сформувати список кандидатів до ЦВК сьогодні-завтра

У "Слузі народу" пообіцяли сформувати список кандидатів до ЦВК сьогодні-завтра

Київ • УНН

 • 8853 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Фракція “Слуга народу” сформує свій список кандидатів до Центральної виборчої комісії сьогодні або завтра. Про це повідомив народний депутат від фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Списку ще немає. Ми ще не обговорювали на фракції. Найближчим часом — сьогодні-завтра може з’явитися”, — зазначив Гетманцев.

За його словами, він дізнався про трьох кандидатів на посаду голови ЦВК від “Слуги народу”, оприлюднених журналістами, власне, в ЗМІ, й особисто готовий підтримувати одного з них.

Нагадаємо, розгляд нового складу ЦВК може відбутися на цьому тижні.

Українські Національні Новини

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