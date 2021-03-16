В школах Киева каникулы начнутся на два дня раньше
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Из-за угрожающей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве власти столицы приняли решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме", - написал Кличко.
Также во время брифинга Кличко подчеркнул, что ситуация в городе сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов - больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71 процент людей - в тяжелом состоянии. Это наиболее сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии.
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Добавим
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Киев может войти в "красную" зону.
Также Степанов просит Киев ввести дополнительные карантинные мероприятия.
Напомним
В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще тысячу больных на COVID-19, при этом еще 19 человек умерли.