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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47323 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65817 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108491 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144153 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195299 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193280 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279399 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157861 просмотра

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В школах Киева каникулы начнутся на два дня раньше

В школах Киева каникулы начнутся на два дня раньше

Киев  •  УНН

 • 14347 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Из-за угрожающей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве власти столицы приняли решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме", - написал Кличко.

Также во время брифинга Кличко подчеркнул, что ситуация в городе сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов - больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71 процент людей - в тяжелом состоянии. Это наиболее сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии.

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Добавим

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Киев может войти в "красную" зону.

Также Степанов просит Киев ввести дополнительные карантинные мероприятия.

Напомним

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще тысячу больных на COVID-19, при этом еще 19 человек умерли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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