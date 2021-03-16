У школах Києва канікули розпочнуться на два дні раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Через загрозливу ситуацію із захворюваністю на коронавірус у Києві влада столиці ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
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“Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше — з четверга, 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть у звичному режимі”, — написав Кличко.
Також під час брифінгу Кличко наголосив, що ситуація у місті складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці – понад 3500 госпіталізованих пацієнтів. Хворих та з підозрою на коронавірус. Із них 71 відсоток людей – у тяжкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії.
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Додамо
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Київ може увійти до “червоної” зони.
Також Степанов просить Київ ввести додаткові карантинні заходи.
Нагадаємо
У Києві за минулу добу виявили ще тисячу хворих на COVID-19, при цьому ще 19 людей померли.