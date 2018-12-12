В Ростове-на-Дону начался суд по "делу Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Ростове-на-Дону в Российской Федерации во вторник, 12 декабря, в 10:00 состоится судебное заседание по “делу Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщил объединения “Крымская солидарность” на странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня, 12 декабря 2018 года в 10:00, состоится судебное заседание по ”делу Хизб ут-Тахрир“. Дело рассматривает Северо-Кавказский военный окружной суд в г.Ростов-на-Дону”, - говорится в сообщении.
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Адвокат Эмиль Курбединов участвует по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда г. Симферополь.
Напомним, 29 октября суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” — Мемета Белялова и Марлена Асанова.
Дело против “Хизб-ут-Тахрир” была инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с “Хизб ут-Тахрир” в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвера Бекирова и Вадима Сирука.
Первое этапирование состоялось 29 декабря 2017 года, когда Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова отправили из Симферополя в Краснодар. При этом политзаключенные в СИЗО Краснодара подверглись притеснениям.
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28 июня 2018 года фигурант “дела Хизб ут-Тахрир” Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.
“Хизб ут-Тахрир” — международная исламская политическая организация, которая призывает к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергает экстремистские методы борьбы. В России она запрещена с 2003 года.
РФ аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную сецессии осуждает Украина и большинство стран мира.