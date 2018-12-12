У Ростові-на-Дону розпочався суд у "справі Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Ростові-на-Дону у Російській Федерації у вівторок, 12 грудня, о 10:00 відбудеться судове засідання у “справі Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомило об’єднання “Кримська солідарність” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні, 12 грудня 2018 року в 10:00, відбудеться судове засідання у „справі Хізб ут-Тахрір“. Справу розглядає Північно-Кавказький військовий окружний суд в м Ростов-на-Дону”, — йдеться у повідомленні.
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Адвокат Еміль Курбедінов бере участь по відеоконференцзв’язку з Кримського гарнізонного військового суду м Сімферополь.
Нагадаємо, 29 жовтня суд у Криму залишив під арештом двох фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” — Мемета Белялова і Марлена Асанова.
Справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була порушена навесні 2016 року. Тоді за підозрою у зв’язках із “Хізб ут-Тахрір” у Ялті було затримано Рефата Алімова, Еміра-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Арсена Джеппарова, Інвера Бекірова і Вадима Сірука.
Перше етапування відбулось 29 грудня 2017 року, коли Сірука, Куку, Бекірова і Джеппарова відправили із Сімферополя до Краснодара. При цьому політв'язні у СІЗО Краснодара зазнали утисків.
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28 червня 2018 року фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеїн Куку оголосив голодування.
“Хізб ут-Тахрір” — міжнародна ісламська політична організація, що закликає до об’єднання всіх мусульманських країн у халіфат, але відкидає екстремістські методи боротьби. У Росії її заборонено з 2003 року.
РФ анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу.