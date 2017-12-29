Фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" етапують у Ростов-на-Дону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Чотирьох обвинувачених у справі "Хізб ут-Тахрір" етапують в Ростов-на-Дону через Краснодар. Про це в Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.
"Надійшла інформація про Вадима Сірука, Еміра-Усеіна Куку, Інвера Бекірова, Джеппарова Арсена - які знаходяться в Краснодарі. Їх вивезли з Сімферопольського СІЗО для етапування в Ростов! Знущання, цькування собаками, жорсткі "шмони", відібрали речі, погрози - ось як зустрів Краснодар чотирьох політв'язнів! В'язнів сумління! Прошу всіх колег підключиться і не залишатися осторонь!", - написав Е.Курбедінов.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Криму в Сімферополі російські силовики обшукали будинок шкільного психолога Асене Месератової, в зв'язку з пошкодженням газопроводу 31 жовтня в Алушті.