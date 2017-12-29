Фигурантов дела Хизб ут-Тахрир этапируют в Ростов-на-Дону

"Поступила информация о Вадиме Сируке, Эмир-Усеин Куку, Инвере Бекирове, Джеппарове Арсене - находящихся в Краснодаре. Их вывезли из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов! Издевательства, травля собаками, жесткие "шмоны", отобрали вещи, угрозы - вот как встретил Краснодар четырёх политузников! Узников совести! Прошу всех коллег подключится и не оставаться в стороне!", - написал Е.Курбединов.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в Симферополе российские силовики обыскали дом школьного психолога Асене Месератовой, в связи с повреждением газопровода 31 октября в Алуште.