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Обшук у шкільного психолога в Криму провели через пошкодження газопроводу

Київ • УНН

 • 9835 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В окупованому Криму в Сімферополі російські силовики обшукали будинок шкільного психолога Асен Місіратовой, в зв'язку з пошкодженням газопроводу 31 жовтня в Алушті. Про це сама Місіратова розповіла громадському об'єднання "Кримська солідарність", передає УНН.

Обшук у шкільного психолога в Криму провели через пошкодження газопроводу

"Десь о 06:30, може бути о 06:45 подзвонили в двері, попросили прибрати дітей в зал. Нас відвели на кухню, попросили дістати всі документи, комп'ютер. Вони цей час все вивчали, дивилися. Потім склали якийсь протокол і почали проводити обшук, починаючи з кухні", - розповіла Місіратова.

За словами Місіратовой, причиною обшуку силовики назвали вибух газопроводу, який стався в Алушті 31 жовтня. В результаті обшуку нічого не вилучили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в включеному Криму знову проходять обшуки у жителів Сімферополя.

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