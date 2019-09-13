В работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой

Пользователи в соцсетях сообщают, что примерно с 19:00 невозможно осуществить карточные расчеты, система Privat24 не работает.

"Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа - полтора. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановлении стабильной работы сети безналичных операций", говорится в сообщении банка.

Напомним, в ПриватБанке 11 сентября прошли обыски.