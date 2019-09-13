У роботі "ПриватБанку" стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У роботі "ПриватБанку" стався масштабний збій у роботи процесингу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу банку.
Користувачі у соцмережах повідомляють, що приблизно з 19:00 неможливо здійснити карткові розрахунки, система Privat24 не працює.
"Відновлення роботи процесингу після аварійного сбою відбудеться протягом години - півтори. Технічні служби банку проводять комплекс заходів для повного відновленні стабільної роботи мережі безготівкових операцій", йдеться у повідомленні банку.
Нагадаємо, у ПриватБанку 11 вересня відбулися обшуки.