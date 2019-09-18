В ряде областей Украины ожидаются заморозки - синоптики

В четверг, 19 сентября, в Украине без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь; ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с; температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°.

Уже в пятницу, 20 сентября, в Украине, кроме Закарпатья и юга, 21 сентября в восточной части пройдут небольшие дожди. Температура ночью 2-9° тепла, в субботу в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, температура днем 10-16° тепла, в южной части до 19°.

Напомним, в Карпатах выпал первый снег.