У низці областей України очікуються заморозки - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ближче до кінця тижня у низці областей України - західних, північних, Вінницькій та Черкаській - на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
У четвер, 19 вересня, в Україні без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ; вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с; температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°.
Уже в п'ятницю, 20 вересня, в Україні, крім Закарпаття та півдня, 21 вересня у східній частині пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 2-9° тепла, в суботу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°, температура вдень 10-16° тепла, у південній частині до 19°.
Нагадаємо, у Карпатах випав перший сніг.