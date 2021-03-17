В Нидерландах состоялись парламентские выборы: в четвертый раз лидирует партия премьера

Детали

Партия действующего премьера набирает более 23%. Это будет четвертый срок правоцентристской партии господина Рутте во главе правительства Нидерландов. Окончательные результаты должны быть объявлены в 02:00 по киевскому времени.

Явка на выборах была высокой - 82,6%.

Между тем, как ожидается, правоцентристское христианский CDA получит 14 мандатов, лейбористское (PvdA) девять мандатов, а зеленые Гроенлинкы, по прогнозам, имеют восемь мест.

Напомним

В Алжире состоятся парламентские выборы 12 июня.