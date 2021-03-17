У Нідерландах відбулися парламентські вибори: вчетверте лідирує партія премʼєра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Нідерландах відбулося голосування на парламентських виборах. Екзит-поли показали, що лідирує на виборах знову партія Марка Рютте “Народна партія за свободу і демократію” (VVD). Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Партія чинного премʼєра набирає понад 23%. Це буде четвертий термін правоцентристської партії пана Рутте на чолі уряду Нідерландів. Остаточні результати мають бути оголошені о 02:00 за київським часом.
Явка на виборах була високою - 82,6%.
Тим часом, як очікується, правоцентристський християнський CDA отримає 14 мандатів, лейбористський (PvdA) дев'ять мандатів, а зелені Гроенлінки, за прогнозами, мають вісім місць.
Нагадаємо
В Алжирі відбудуться парламентські вибори 12 червня.