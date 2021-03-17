У Нідерландах відбулися парламентські вибори: вчетверте лідирує партія премʼєра

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Партія чинного премʼєра набирає понад 23%. Це буде четвертий термін правоцентристської партії пана Рутте на чолі уряду Нідерландів. Остаточні результати мають бути оголошені о 02:00 за київським часом.

Явка на виборах була високою - 82,6%.

Тим часом, як очікується, правоцентристський християнський CDA отримає 14 мандатів, лейбористський (PvdA) дев'ять мандатів, а зелені Гроенлінки, за прогнозами, мають вісім місць.

Нагадаємо

В Алжирі відбудуться парламентські вибори 12 червня.