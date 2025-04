В NASA приветствовали успешный старт "Союза МС-12"

“Поздравления Нику Хейгу, Кристине Кох и космонавту Алексею Овчинину с сегодняшним успешным запуском! Очень горд стойкостью Ника Хейга при старте в минувшем октябре, который прошел не так, как планировалось. К звездам!” — написал в своем Twitter Брайденстайн.

“Союз МС-12” отправился ранее в четверг с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). На корабле на МКС летит новый экипаж — российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. Стыковка корабля со станцией намечена 15 марта на 03:07 по Киеву.

Овчинин и Хейг находились на борту “Союза МС-10” при запуске которого в октябре минувшего года произошла авария, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Спасательная капсула “Союза МС-10” благополучно приземлилась в степи Казахстана. Это было первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

Congratulations to @AstroHague , @Astro_Christina and cosmonaut Alexey Ovchinin on today’s successful launch! So proud of Nick Hague for persevering through last October’s launch that did not go as planned. Ad Astra! pic.twitter.com/5s0ISFriwe

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 марта 2019

Напоминаем, NASA допустило замену ракеты для программы повторной высадки на Луну.