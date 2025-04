У NASA привітали успішний старт "Союзу МС-12"

“Привітання Ніку Хейгу, Крістіні Кох і космонавту Олексію Овчініну з сьогоднішнім успішним запуском! Дуже гордий стійкістю Ніка Хейга при старті в минулому жовтні, який пройшов не так, як планувалося. До зірок!”, — написав у своєму Twitter Брайденстайн.

“Союз МС-12” вирушив раніше в четвер з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції (МКС). На кораблі на МКС летить новий екіпаж — російський космонавт Олексій Овчінін і американські астронавти Нік Хейг і Крістіна Кох. Стиковка корабля зі станцією запланована 15 березня на 3:07 за Києвом.

Овчінін і Хейг знаходилися на борту “Союзу МС-10” під час запуску якого в жовтні минулого року сталася аварія, після чого екіпаж перейшов в режим балістичного спуску. Рятувальна капсула “Союзу МС-10” благополучно приземлилася в степи Казахстану. Це була перша за 35 років надзвичайна подія з носіями такого типу.

Congratulations to @AstroHague, @Astro_Christina and cosmonaut Alexey Ovchinin on today’s successful launch! So proud of Nick Hague for persevering through last October’s launch that didn’t go as planned. Ad Astra! pic.twitter.com/5s0ISFriwe

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 березня 2019 р.

