В Минздраве довольны тем, как в Украине работает карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Из-за введения карантина в Украине пик заболеваемости коронавируса не наступил. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"Я доволен тем, как работает карантин в Украине, мы сегодня имеем такой рост количества случаев заболевания COVID-19, с которым справляется система здравоохранения", - сказал Ляшко.
При этом он напомнил, что накануне Кабмин продлил карантин на территории Украины до 11 мая.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные. Всего в мире заболело более 2.5 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.