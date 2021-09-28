В больницах Нью-Йорка увольняют невакцинированных работников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В понедельник в больницах штата Нью-Йорк начали увольнять или отстранять от работы медицинских работников, которые отказываются делать прививки от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В прошлом месяце департамент здравоохранения штата Нью-Йорк приказал, чтобы все медицинские работники сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 до 27 сентября.
Врач и глава корпорации NYC Health + Hospitals Митчелл Кац заявил, что из 43 000 сотрудников 11 государственных больниц Нью-Йорка не было вакцинировано около 5 000. По его словам, прививки сделали 95% медсестер.
В субботу губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что, вероятно, будут нанимать медицинских работников с других штатов для заполнения нехватки персонала, поскольку всего 16% из 450 000 сотрудников больниц штата полностью вакцинированы.
Медицинские работники, которых уволили из-за отказа от вакцинации, не будут иметь права на страхование на случай безработицы, если они не смогут предоставить действительный одобрен врачом запрос на медицинское размещение (medical accommodation).
Однако федеральный судья в городе Олбани временно приказал властям штата Нью-Йорк позволить освобождать от прививки людей по религиозным убеждениям.
Добавим
В медицинском центре нью-йоркского округа Эри в Буффало прекратили проводить плановые стационарные операции и пока не принимают пациентов с других больниц, поскольку планируют уволить сотни невакцинированных сотрудников.
Представитель центра Питер Катлер сообщил, что отмена некоторых операций нанесет финансовые убытки больнице, ведь они приносят примерно 1 млн долларов в неделю.
Напомним
Американских военных, которые отказываются делать прививки от коронавируса, могут также уволить. Солдаты могут избежать вакцинации на законных медицинских, религиозных или административных основаниях.