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У лікарнях Нью-Йорка звільняють невакцинованих працівників

У лікарнях Нью-Йорка звільняють невакцинованих працівників

Київ • УНН

 • 18334 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У понеділок у лікарнях штату Нью-Йорк у США почали звільняти або відстороняти від роботи медичних працівників, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого місяця департамент охорони здоров'я штату Нью-Йорк наказав, щоб усі медичні працівники зробили хоча б перше щеплення проти COVID-19 до 27 вересня.

Лікар й очільник корпорації NYC Health + Hospitals Мітчелл Кац заявив, що з 43 тисяч співробітників 11 державних лікарень Нью-Йорка не було вакциновано приблизно 5 тисяч. За його словами, щеплення зробило 95% медсестер.

У суботу губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що, ймовірно, найматимуть медичних працівників із інших штатів для заповнення браку персоналу, оскільки лише 16% із 450 тисяч співробітників лікарень штату повністю вакциновано.

Медичні працівники, яких звільнили через відмову від вакцинації, не матимуть права на страхування на випадок безробіття, якщо вони не зможуть надати дійсний схвалений лікарем запит на медичне розміщення (medical accommodation).

Проте федеральний суддя в місті Олбані тимчасово наказав владі штату Нью-Йорк дозволити звільняти від щеплення людей за релігійними переконання.

Додамо

У медичному центрі нью-йоркського округу Ері в Буффало припинили проводити планові стаціонарні операції та поки що не приймають пацієнтів із інших лікарень, оскільки планують звільнити сотні невакцинованих співробітників.

Представник центру Пітер Катлер повідомив, що скасування деяких операцій завдасть фінансові збитки лікарні, адже вони приносять приблизно 1 млн доларів на тиждень.

Нагадаємо

Американських військових, які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу, можуть також звільнити. Солдати можуть уникнути вакцинації на законних медичних, релігійних або адміністративних підставах.

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