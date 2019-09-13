В Киеве презентовали детскую книгу о Крыме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киеве состоялась презентация детской книги Владимира Никитенко - "Вор воспоминаний". Сюжет книги направлен на то, чтобы маленькие читатели знали и помнили о Крыме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Крымского дома в Facebook.
"Прошло 5 лет с тех пор, как Крым стал оккупированной врагом территории Украины. Дети, рожденные в недалеком 2014 году, скоро пойдут в школу, но они не имеют никаких воспоминаний о лете на берегу Черного моря, об аромате можжевельника на тропах горы Чатир-Даг, об украинском Крыме, который понемногу для многих превращается в далекое воспоминание", - пишут в Крымском доме.
Отметим, "Вор воспоминаний" это - третья книга автора. Первыми были известны: "210 добрых дел" и "Ничтожества".
"Вор воспоминаний" - детская сказка о борьбе смелых детей с таинственными Крымским Згадкожером, ради возвращения друзей, их воспоминаний и родной земли", - пишут на Буквоеде.
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