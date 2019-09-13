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У Києві презентували дитячу книжку про Крим

У Києві презентували дитячу книжку про Крим

Київ • УНН

 • 9435 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Києві відбулася презентація дитячої книги Володимира Нікітенка - “Крадій спогадів”. Сюжет книги спрямований на те, щоб маленькі читачі знали та пам'ятали про Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кримського дому у Facebook.

"Пройшло 5 років з того часу, як Крим став окупованою ворогом територією України. Дітки, народжені у недалекому 2014 році, скоро підуть до школи, але вони не мають ніяких спогадів про літо на березі Чорного моря, про аромати ялівця на стежках гори Чатир-Даг, про український Крим, що потроху для багатьох перетворюється на далекий спогад", - пишуть у Кримському домі.

Зазначимо, “Крадій спогадів” це - третя книга автора. Першими були відомі: “210 добрих справ” та “Нікчеми”.

"Крадій спогадів” – дитяча казка про боротьбу сміливих дітлахів з таємничими Кримським Згадкожером, заради повернення друзів, їх спогадів та рідної землі", - пишуть на Буквоїді.

Нагадаємо, Ізраїль показав неопубліковані рукописи Кафки.

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