В Киеве поступило сообщение о заминировании всех мостов - полиция

"Поступило сообщение о заминировании ряда инфраструктурных объектов, среди которых - медицинские учреждения, жилые дома, дипломатические учреждения ... в том числе мосты. Сейчас проводится проверка, привлечены специалисты киберполиции, потому что это было электронное письмо", - сообщила она.

По словам собеседницы, движение по мостам Киева не перекрывали, специалисты сейчас проводят проверку.

Напомним, накануне в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.