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У Києві надійшло повідомлення про замінування всіх мостів - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Невідомий надіслав електронний лист про замінування низки інфраструктурних об’єктів Києва. Про це УНН повідомила очільниця відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик.

“Надійшло повідомлення про замінування низки інфраструктурних об’єктів, серед яких — медичні заклади, житлові будинки, дипломатичні установи... у тому числі мости. Зараз проводиться перевірка, залучені спеціалісти кіберполіції, тому що це був електронний лист”, — повідомила вона.

Зі слів співрозмовниці, рух мостами Києва не перекривали, спеціалісти наразі проводять перевірку.

Нагадаємо, напередодні у Києві озброєний чоловік пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

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