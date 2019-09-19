У Києві надійшло повідомлення про замінування всіх мостів - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Невідомий надіслав електронний лист про замінування низки інфраструктурних об’єктів Києва. Про це УНН повідомила очільниця відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик.
“Надійшло повідомлення про замінування низки інфраструктурних об’єктів, серед яких — медичні заклади, житлові будинки, дипломатичні установи... у тому числі мости. Зараз проводиться перевірка, залучені спеціалісти кіберполіції, тому що це був електронний лист”, — повідомила вона.
Зі слів співрозмовниці, рух мостами Києва не перекривали, спеціалісти наразі проводять перевірку.
Нагадаємо, напередодні у Києві озброєний чоловік пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.