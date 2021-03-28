В Канаде мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: один человек погиб, шестеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В субботу, 27 марта, вооруженный ножом мужчина напал на посетителей библиотеки в канадском городе Ванкувер. Ранения получили семь человек, один человек умер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Global News.
Детали
Как сообщает СМИ, нападение произошло в библиотеке Lynn Valley, а также рядом с ней.
Мужчина успел ранить семерых человек. Одна женщина от полученных травм скончалась, еще шесть человек были доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается.
Свидетели нападения рассказали, что подозреваемый начал колоть людей внутри библиотеки перед тем, как выйти на улицу. “Я была в помещении библиотеки, и просто на улице, вдруг мы слышим крик, и все остановились и смотрели, все начали выбегать из боковых дверей”, — рассказала свидетельница происшествия.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим, однако о мотиве нападения пока ничего не известно. Личность нападавшего пока не разглашается.
Добавим
Несколько человек получили в субботу ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США.
На прошлой неделе в Техасе произошла стрельба в ночном клубе, в результате которого один человек погиб, еще пятеро — ранены.
В городе Боулдер, штат Колорадо десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers.
Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody @CTVVancouver pic.twitter.com/u7VkvW1kTr— Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021
Aerial Footage from the stabbings at Lynn Valley Village.
The roads are still closed, so continue to avoid the area.
I hope that everyone is okay.#LynnValley #NorthVan #NorthVancouver https://t.co/WWXm3CLJvm pic.twitter.com/ROHhvVd9ck