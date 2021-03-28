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В Канаде мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: один человек погиб, шестеро ранены

В Канаде мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: один человек погиб, шестеро ранены

Киев  •  УНН

 • 17398 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В субботу, 27 марта, вооруженный ножом мужчина напал на посетителей библиотеки в канадском городе Ванкувер. Ранения получили семь человек, один человек умер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Global News.

Детали

Как сообщает СМИ, нападение произошло в библиотеке Lynn Valley, а также рядом с ней.

Мужчина успел ранить семерых человек. Одна женщина от полученных травм скончалась, еще шесть человек были доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Свидетели нападения рассказали, что подозреваемый начал колоть людей внутри библиотеки перед тем, как выйти на улицу. “Я была в помещении библиотеки, и просто на улице, вдруг мы слышим крик, и все остановились и смотрели, все начали выбегать из боковых дверей”, — рассказала свидетельница происшествия.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим, однако о мотиве нападения пока ничего не известно. Личность нападавшего пока не разглашается.

Добавим

Несколько человек получили в субботу ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США.

На прошлой неделе в Техасе произошла стрельба в ночном клубе, в результате которого один человек погиб, еще пятеро — ранены.

В городе Боулдер, штат Колорадо десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouverpic.twitter.com/u7VkvW1kTr

— Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021

Aerial Footage from the stabbings at Lynn Valley Village.

The roads are still closed, so continue to avoid the area.

I hope that everyone is okay.#LynnValley #NorthVan #NorthVancouver https://t.co/WWXm3CLJvm pic.twitter.com/ROHhvVd9ck

— Andrew Cocking (@SRMediaAndrew) March 27, 2021

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