В Канаде мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: один человек погиб, шестеро ранены

Детали

Как сообщает СМИ, нападение произошло в библиотеке Lynn Valley, а также рядом с ней.

Мужчина успел ранить семерых человек. Одна женщина от полученных травм скончалась, еще шесть человек были доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Свидетели нападения рассказали, что подозреваемый начал колоть людей внутри библиотеки перед тем, как выйти на улицу. “Я была в помещении библиотеки, и просто на улице, вдруг мы слышим крик, и все остановились и смотрели, все начали выбегать из боковых дверей”, — рассказала свидетельница происшествия.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим, однако о мотиве нападения пока ничего не известно. Личность нападавшего пока не разглашается.

Добавим

Несколько человек получили в субботу ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США.

На прошлой неделе в Техасе произошла стрельба в ночном клубе, в результате которого один человек погиб, еще пятеро — ранены.

В городе Боулдер, штат Колорадо десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody

— Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021

Aerial Footage from the stabbings at Lynn Valley Village.



The roads are still closed, so continue to avoid the area.



I hope that everyone is okay.#LynnValley #NorthVan #NorthVancouver

— Andrew Cocking (@SRMediaAndrew) March 27, 2021