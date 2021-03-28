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У Канаді чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці: одна людина загинула, шестеро поранені

У Канаді чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці: одна людина загинула, шестеро поранені

Київ • УНН

 • 17402 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У суботу, 27 березня, озброєний ножем чоловік напав на відвідувачів бібліотеки в канадському місті Ванкувер. Поранення отримали семеро людей, одна людина померла. Про це пише УНН з посиланням на Global News.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, напад стався в бібліотеці Lynn Valley, а також поряд з нею.

Чоловік встиг поранити сімох людей. Одна жінка від отриманих травм померла, ще шість осіб були доставлені до лікарні. Про їхній стан не повідомляється.

Свідки нападу розповіли, що підозрюваний почав колоти людей усередині бібліотеки перед тим, як вийти на вулицю. “Я була в приміщенні бібліотеки, і просто на вулиці, раптом ми чуємо крик, і всі зупинились і дивились, усі почали вибігати з бічних дверей”, — розповіла свідок події.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, затримали підозрюваного. Раніше він вже мав судимість, однак про мотив нападу поки нічого не відомо. Особа нападника поки не розголошується.

Додамо

Декілька людей отримали в суботу поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч в США.

Минулого тижня у Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, внаслідок якої одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені.

В місті Боулдер, штат Колорадо десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouverpic.twitter.com/u7VkvW1kTr

— Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021

Aerial Footage from the stabbings at Lynn Valley Village.

The roads are still closed, so continue to avoid the area.

I hope that everyone is okay.#LynnValley #NorthVan #NorthVancouver https://t.co/WWXm3CLJvm pic.twitter.com/ROHhvVd9ck

— Andrew Cocking (@SRMediaAndrew) March 27, 2021

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