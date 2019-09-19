В ГПУ появился департамент по расследованию масштабных хищений госсредств

"В четвергу, 19 сентября 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. В состав департамента будут входить пять отделов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, деятельность департамента будет сосредоточена на "процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательствам на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере".

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла проект закона о реформе прокуратуры.