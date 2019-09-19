У ГПУ з'явився департамент для розслідування масштабних розкрадань держкоштів

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Генеральній прокуратурі створено департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"У четвер, 19 вересня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення у Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях. До складу департаменту входитимуть п’ять відділів", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили у прокуратурі, діяльність департаменту буде зосереджена на "процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері".

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила проект закону щодо реформи прокуратури.

Українські Національні Новини

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