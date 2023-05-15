В Гааге создадут реестр убытков, которые рф нанесла Украине во время войны

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"В конце концов, в Рейкьявике мы обсудим, как привлечь россию к ответственности. Я решительно поддержу создание специального трибунала для судебного разбирательства по делу об агрессии россии. Мы также примем решение о создании реестра убытков в Гааге. Это будет первый шаг, но очень хороший шаг к компенсации россии", - сказала председатель Еврокомиссии.

Дополнение

Международный реестр убытков из-за полномасштабной войны, которую начала россия, будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая.

Вследствие разрушений инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения рф Украина уже потеряла почти 144 миллиарда долларов.