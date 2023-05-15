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У Гаазі створять реєстр збитків, яких рф завдала Україні під час війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань, щоб фіксувати збитки, які росія завдала Україні з початку повномасштабної війни. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на спільній пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем напередодні самітів Ради Європи, G7 та ЄС-Республіка Корея, пише УНН.

Цитата

"Зрештою, у Рейк'явіку ми обговоримо, як притягнути росію до відповідальності. Я рішуче підтримаю створення спеціального трибуналу для судового розгляду у справі про агресію росії. Ми також ухвалимо рішення про створення реєстру збитків у Гаазі. Це буде перший крок, але дуже добрий крок до компенсації росії", - сказала голова Єврокомісії.

Доповнення

Міжнародний реєстр збитків через повномасштабну війну, яку розпочала росія, буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня.

Внаслідок руйнувань інфраструктури через повномасштабне вторгнення рф Україна вже втратила майже 144 мільярди доларів.

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