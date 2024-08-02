В Турции заблокировали доступ к социальной медиа-платформе Instagram, сообщил регулятор инфотехнологий в пятницу. Это произошло после того, как на платформе блокировали публикации сочувствия в связи с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хания. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Регулятор информационных технологий не указал причину блокировки Instagram и продолжительность запрета.

Как сообщается, мобильное приложение платформы также стало недоступным.

Reuters пишет, что блокировка Instagram последовала за комментариями в среду турецкого чиновника по коммуникациям Фахреттина Алтуна. Он раскритиковал платформу за ее решение заблокировать сообщения с соболезнованиями по поводу убийства Исмаила Хании, ключевого чиновника палестинской боевой группы ХАМАС.

«Это цензура, чистая и простая», - заявил Алтун, директор по коммуникациям турецкого президента, на сайте X, добавив, что Instagram не ссылался на какие-либо нарушения политики в своих действиях.

Управление информационных технологий и связи Турции (BTK) опубликовало решение от 2 августа на своем сайте.

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