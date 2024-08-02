Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной, сообщает официальный бюллетень страны 2 августа, пишет УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Детали

Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил его и приложения к нему 1 августа.

Объем двусторонней торговли между Турцией и Украиной составит $7,3 млрд в 2023 году, сообщил министр торговли Омер Болат 1 августа после встречи с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко.

Он подчеркнул, что ожидается, что ЗСТ увеличит этот объем до $10 млрд за короткий период.

По словам Болата, Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.

«Турецкие компании примут активное участие в реализации целевой группы по восстановлению Украины между Турцией и Украиной, которую мы подписали в Стамбуле в январе этого года», - добавил он.

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По словам Свириденко, завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все прибрежные страны Черного моря, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.

Турция стала фактическим хабом для поставок украинского зерна в другие страны, добавила Свириденко.

«Мы отправили суда с зерном в африканские страны из Турции, в частности 25 000 тонн в Нигерию и 15 000 тонн в Судан», -рассказала первый вице-премьер.

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