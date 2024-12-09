Турция на границе с Сирией откроет КПП, который был закрыт с 2013 года
Киев • УНН
Турция открывает пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией для возвращения мигрантов. КПП был закрыт с 2013 года из-за боевых действий, а его открытие должно облегчить добровольное возвращение 3 млн сирийцев.
Турция объявила, что открывает пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией, чтобы миллионы сирийских мигрантов, которых она принимает, могли безопасно и добровольно вернуться на родину. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Контрольно-пропускной пункт "Яйладаги", расположенный на северо-западной границе Сирии, был закрыт с 2013 года из-за боевых действий.
Мы открываем пограничный пункт "Яйладаги" для пересечения границы, чтобы предотвратить любые перегрузки и облегчить движение
"Мы также будем руководить процессом добровольного возвращения мигрантов", – добавил турецкий президент.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара будет работать над безопасным и добровольным возвращением домой сирийских мигрантов, которых она принимает.
Турция, член НАТО, принимает около 3 миллионов сирийских мигрантов и беженцев, что делает ее страной, приютившей больше всего сирийских граждан, бежавших от Гражданской войны.
Турция также контролирует территории на севере Сирии после нескольких трансграничных вторжений для проведения операций против сирийских курдов.
Напомним
Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в Россию.
Бывший министр развития Идлиба Мухаммад аль-Башир назначен председателем переходного правительства Сирии. Он уже провел встречи с лидером ХТШ и экс-премьером времен Асада для формирования нового кабинета.