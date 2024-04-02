Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  103849 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  104660 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  108494 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  146209 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105410 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227999 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192384 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191459 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  424655 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140332 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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27 марта 2024, 10:45  •  397606 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  751437 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  695359 просмотра

Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

Лидер турецкой оппозиции Мехмет Палаз погиб после обвала балкона, когда праздновал свою победу на местных выборах.

политика •   •  846 просмотра
Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

В Атланте автомобиль протаранил КПП возле штаб-квартиры ФБР

Машина протаранила КПП возле штаб-квартиры ФБР в Атланте, подозреваемого задержали.

Общество •   •  1143 просмотра
В Атланте автомобиль протаранил КПП возле штаб-квартиры ФБР

В Днепре прогремела серия взрывов

В Днепре, Украина, произошла серия взрывов, что вызвало воздушную тревогу в регионе из-за угрозы вражеских беспилотников, согласно сообщениям.

Общество •   •  2896 просмотра
В Днепре прогремела серия взрывов

Молдова начинает покупать американский сжиженный природный газ

Молдова начинает импортировать сжиженный природный газ из США через Грецию, чтобы диверсифицировать энергоснабжение на фоне войны России против Украины.

Экономика •   •  3678 просмотра
Молдова начинает покупать американский сжиженный природный газ

Королевская семья Японии дебютировала в Instagram

Японская королевская семья дебютировала в Instagram с фотографиями и видео императора Нарухито и императрицы Масако, с целью помочь общественности лучше понять их официальные обязанности.

Новости Мира •   •  2918 просмотра
Королевская семья Японии дебютировала в Instagram

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, согласно сообщениям южнокорейских и японских властей.

Война •   •  5866 просмотра
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

У северного побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии вблизи префектуры Иватэ, угрозы цунами и значительных разрушений не зафиксировано.

Новости Мира •   •  4058 просмотра
У северного побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Израиль принял закон, позволяющий правительству временно закрыть Al Jazeera

Израиль принял закон, разрешающий временное закрытие иностранных новостных каналов, которые считаются вредными для национальной безопасности, и "Аль-Джазира", вероятно, станет первой мишенью.

политика •   •  5441 просмотра
Израиль принял закон, позволяющий правительству временно закрыть Al Jazeera

В Польше во время шторма погибли трое взрослых и двое детей

Трое взрослых и двое детей погибли на юге Польши, попав под падение деревьев во время сильного урагана с сильным ветром.

Общество •   •  5222 просмотра
В Польше во время шторма погибли трое взрослых и двое детей

Полиция открыла дело против владельца "Эльдорадо" после журналистского расследования

Полиция открыла уголовное производство против владельца торгового центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктора Полищука за то, что он якобы незаконно пересек государственную границу Украины как волонтер во время военного положения по поддельным документам.

Война •   •  8841 просмотра
Полиция открыла дело против владельца "Эльдорадо" после журналистского расследования