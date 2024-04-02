Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

В Турции заместитель председателя отделения оппозиционной Республиканской народной партии Мехмет Палаз погиб в результате обрушения балкона во время празднования победы на выборах. По данным газеты Milliyet, он скончался в больнице от полученной травмы, передает УНН.

Детали

Накануне стало известно о победе члена Республиканской народной партии Кадира Татика на выборах в Таваском округе. Его сторонники праздновали победу на улице перед зданием партии.

Как пишет Milliyet, когда часть людей поднялась на второй этаж здания, обвалился один из балконов. В результате пострадали восемь человек, трое из них были в тяжелом состоянии.

Во время обрушения балкона Мехмет Палаз получил удар по голове. Его госпитализировали в городскую больницу в Памуккали. Он умер 1 апреля.

Контекст

Муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта. Во многих крупных городах, в частности Анкаре и Стамбуле, большинство получили представители оппозиции. В целом явка по стране составила почти 77%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей партии еще до подсчета голосов и назвал выборы "началом поворотного этапа".

Местные выборы в Турции: оппозиция поразила Эрдогана исторической победой